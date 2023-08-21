В 12 городах Италии объявили максимальный уровень опасности из-за жары

Министерство здравоохранения Италии объявило в понедельник наивысший - красный - уровень погодной опасности в 12 городах, включая Рим, из-за африканского антициклона "Нерон", который привел к резкому повышению температур на Апеннинском полуострове. Соответствующее уведомление размещено на сайте ведомства.

Речь идет также о Болонье, Больцано, Брешии, Вероне, Латине, Палермо, Перудже, Риети, Турине, Флоренции, Фрозиноне. Во вторник "красное" предупреждение будет действовать в 16 городах, а в среду - в 17. Метеорологи предупреждают, что в понедельник в Риме и во Флоренции воздух может прогреться до 38 градусов. По оценкам специалистов, эти показатели могут стать рекордными для августа.

В связи с сильной жарой власти призывают соблюдать все меры предосторожности. Особенно это касается детей и пожилых людей. Им рекомендовано по возможности оставаться дома, пить больше воды и ограничить физические нагрузки.

Согласно новому отчету итальянского Минздрава, жара, установившаяся в июле - начале августа, привела к росту на 9% показателя смертности среди людей старше 65 лет в южных и центральных областях республики. Особенно смертность выросла в Реджо-Калабрии и в городах на Сицилии, где последствия зноя усугублялись загрязнением воздуха в результате лесных пожаров.