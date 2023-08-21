«Моральная победа» России и Китая: западные СМИ о саммите БРИКС

Саммит стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) пройдет в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа, одной из его основных тем станет расширение организации. Западные СМИ пишут, что на счету БРИКС уже есть «моральная победа» над блоком G7.

У разношерстной команды кандидатов на вступление в БРИКС - от Ирана до Аргентины - есть одна общая черта: желание уравнять глобальные правила игры, отмечает Reuters. Список претензий к западным странам длинный - это злоупотребления торговыми практиками, карательные санкционные режимы, пренебрежение потребностями более бедных стран, господство богатого Запада в международных организациях - ООН Международном валютном фонд (МВФ) и Всемирном банке.

Видео дня

Более 40 стран выразили заинтересованность в присоединении к БРИКС, а почти два десятка из них официально обратились с просьбой о приеме.

Агентство отмечает, что на фоне широко распространенного недовольства существующим мировым порядком обещание стран БРИКС сделать группу ведущим сторонником Глобального Юга нашло отклик. Однако эксперты, опрошенные Reuters, считают, что амбициям блока стать глобальным политическим и экономическим игроком уже давно препятствуют внутренние разногласия и отсутствие последовательного видения.

Россия и Китай с помощью саммита БРИКС будут стремиться получить больше политических и экономических выгод в развивающихся странах, сообщает ABC News. Саммит будут характеризовать общие призывы к расширению сотрудничества между странами Глобального Юга на фоне их растущего недовольства доминированием Запада.

Саудовская Аравия - одна из более чем 20 стран, официально подавших заявку на вступление в БРИКС. Любой шаг к включению второго по величине производителя нефти в мире в экономический блок с Россией и Китаем явно привлечет внимание США и их союзников в условиях сложной геополитической обстановки, отмечает ABC News.

«Если Саудовская Аравия войдет в БРИКС, это придаст исключительное значение этой группе», - заявил Талмиз Ахмад, бывший посол Индии в Саудовской Аравии.

По мнению аналитиков, одно лишь соглашение о принципе расширения БРИКС является «моральной победой» российского и китайского видения блока как противовеса G7.