ООН призывала разблокировать пути для доставки гуманитарной помощи в Нигер

ООН призывает обеспечить доставку гуманитарных грузов в Нигер, поскольку в ней нуждаются более 2 млн детей. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на Детский фонд ООН (UNICEF).

Как говорится в сообщении фонда, которое приводит AFP, многие дети в Нигере пострадали от гуманитарного кризиса и нуждаются в помощи. По данным UNICEF, пути доставки помощи в Нигер из соседних стран остаются заблокированными.

Нигер является одной из беднейших стран мира и зависит от зарубежных стран экономически и энергетически. Согласно статистике UNICEF, еще до обострения ситуации в июле 2023 года, 1,5 млн детей в возрасте до пяти лет страдали в этой стране от недоедания. Фонд выразил обеспокоенность, что в связи с ростом цен на продукты питания эта опасность может затронуть еще больше детей.

В конце июля группа военных из президентской гвардии Нигера подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Лидеры стран - членов Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) ввели против мятежников жесткие санкции и потребовали от них освободить Базума, пригрозив применением силы.