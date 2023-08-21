В Нидерландах прогремели взрывы в трех городах

Как сообщили в полиции, в городе Влардинген взрыв произошел ночью в 2.30 по местному времени (3.30 по московскому), он повредил магазин: разбиты витрины и обгорел фасад. В Амстердаме прогремели два взрыва: в 4.50 и 7.00 утра (5.50 и 8.00 по Москве). В Гааге взрывное устройство сработало около 1.10 (2.10 мск), в результате загорелась дверь дома и стоящий рядом автомобиль, передает РИА «Новости».