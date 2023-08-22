Гросси заявил, что МАГАТЭ известно о взрыве в Энергодаре 18 августа

"МАГАТЭ известно о взрыве утром 18 августа в соседнем [с Запорожской АЭС] городе Энергодаре, в котором проживает большая часть персонала ЗАЭС и в котором пострадали несколько человек. О каких-либо травмах персонала станции эксперты МАГАТЭ не слышали, повреждений на площадке ЗАЭС не зафиксировано", - говорится в сообщении.