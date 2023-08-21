Эрдоган надеется на встречу с Путиным «лицом к лицу» в сентябре
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на встречу с российским лидером Владимиром Путиным «лицом к лицу» в сентябре. Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал во время общения с журналистами в самолете по возвращению из Венгрии.
«В сентябре пройдет встреча "Большой двадцатки" в Индии и Генеральная Ассамблея ООН в США. Если мы найдем возможность в этой загруженной обстановке, мы встретимся и поговорим с господином Путиным лицом к лицу», — заявил он.
Турецкий президент также не исключил, что в ближайшее время Россию посетит глава МИД Турции Хакан Мидан, в том числе и для продолжения работы по зерновой сделке.
Напомним, что ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Путин и Эрдоган условились в ближайшее время точно определиться по месту и дате встречи. В повестке возможных переговоров стоят несколько вопросов, в том числе двусторонние отношения, ситуация вокруг Украины и зерновая сделка.