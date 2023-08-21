Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на встречу с российским лидером Владимиром Путиным «лицом к лицу» в сентябре. Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал во время общения с журналистами в самолете по возвращению из Венгрии.

«В сентябре пройдет встреча "Большой двадцатки" в Индии и Генеральная Ассамблея ООН в США. Если мы найдем возможность в этой загруженной обстановке, мы встретимся и поговорим с господином Путиным лицом к лицу», — заявил он.

Турецкий президент также не исключил, что в ближайшее время Россию посетит глава МИД Турции Хакан Мидан, в том числе и для продолжения работы по зерновой сделке.