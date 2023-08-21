В трех городах Нидерландов произошли взрывы

Ночью и утром в понедельник, 21 августа, в трех нидерландских городах - Гааге, Амстердаме и Влардингене - произошли взрывы. Об этом сообщает NU.

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Повреждения получили жилые дома, магазин и автомобиль.

Первый взрыв произошел около часа ночи в Гааге. По данным полиции, загорелись нижняя часть кузова автомобиля и дверь. Пожар потушили, о пострадавших не сообщалось. Полиция расследует инцидент.

Около 02:30 взрыв прогремел во Влардингене. При этом взрыве также никто не пострадал, повреждения получила дверь обувного магазина в центре города.

Первый взрыв в Амстердаме произошел незадолго до пяти утра. Примерно через два часа в нескольких кварталах от места происшествия прогремел второй взрыв. Полиция выясняет, есть ли связь между двумя происшествиями. Повреждения получили жилые дома, пострадавших нет.

По данным полиции Нидерландов, с начала 2023 года к июлю в стране произошло 303 взрыва. За весь 2022-й в Нидерландах зафиксировали 325 взрывов.