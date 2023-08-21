В заливе Кушадасы произошло землетрясение

В заливе Кушадасы в Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 3,5. Об этом со ссылкой на управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) пишет РИА Новости.

© Wikinedia.org

По данным ведомства, очаг подземных толчков залегал на глубине 7,01 километра. Землетрясение произошло в 10.59 мск.

При этом колебания земли ощущались в провинции Мендерес Измира.

Напомним, что 6 февраля 2023 года с интервалом в девять часов на юго-востоке Турции были зафиксированы два мощных землетрясения. Эпицентр первого, с магнитудой 7,8, находился в районе Шехиткамиль в Газиантепе, эпицентр второго, с магнитудой 7,5, - в районе Экинёзю в Кахраманмараше.