В заливе Кушадасы произошло землетрясение
В заливе Кушадасы в Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 3,5. Об этом со ссылкой на управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) пишет РИА Новости.
По данным ведомства, очаг подземных толчков залегал на глубине 7,01 километра. Землетрясение произошло в 10.59 мск.
При этом колебания земли ощущались в провинции Мендерес Измира.
Напомним, что 6 февраля 2023 года с интервалом в девять часов на юго-востоке Турции были зафиксированы два мощных землетрясения. Эпицентр первого, с магнитудой 7,8, находился в районе Шехиткамиль в Газиантепе, эпицентр второго, с магнитудой 7,5, - в районе Экинёзю в Кахраманмараше.
После землетрясений было зарегистрировано несколько тысяч повторных толчков. В результате катастрофы в Турции погибло более 50 тысяч человек.