Глава КНР вылетел из Пекина для участия в саммите БРИКС

Си Цзиньпин посетит ЮАР по приглашению президента страны Сирила Рамафосы. Визит продлится до 24 августа, также пройдет диалог между Китаем и африканскими странами.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что БРИКС начал процесс расширения ради создания справедливого мира. По его словам, у союза много единомышленников по всему миру, которые видят в союзе «позитивную силу, которая в состоянии укрепить солидарность стран Глобального Юга и Востока».