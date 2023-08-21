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Глава КНР вылетел из Пекина для участия в саммите БРИКС

Председатель Китая Си Цзиньпин вылетел из Пекина в Йоханнесбург для участия в XV саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МИД КНР.

Глава КНР вылетел из Пекина для участия в саммите БРИКС
© Lenta.ru

Си Цзиньпин посетит ЮАР по приглашению президента страны Сирила Рамафосы. Визит продлится до 24 августа, также пройдет диалог между Китаем и африканскими странами.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что БРИКС начал процесс расширения ради создания справедливого мира. По его словам, у союза много единомышленников по всему миру, которые видят в союзе «позитивную силу, которая в состоянии укрепить солидарность стран Глобального Юга и Востока».

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