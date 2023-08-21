Обзор иноСМИ: мрачные прогнозы Запада для ВСУ и «расцвет правых в Европе»

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The Washington Post о мрачных перспективах наступления ВСУ

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Контрнаступление Украины оказалось не таким жестким, как ожидали на Западе, пишет Ишан Тхарур в своей статье для The Washington Post. После более чем двух месяцев наступления ВСУ так и не смогли добиться каких-либо серьезных прорывов, заявил он. Киевские силы понесли значительные потери и увязли в минных полях, несмотря на миллиарды долларов западной помощи.

В итоге разведывательное сообщество США пришло к выводу, что украинское наступление не достигнет как минимум одной из своих основных целей - выхода на ключевой юго-восточный город Мелитополь, с помощью которого ВСУ рассчитывали перерезать сухопутный доступ в Крым. Публично западные политики и дипломаты поддерживают Украину, заявляя, что их правительства будут поддерживать Киев столько, сколько потребуется. В частном порядке разговоры мрачнее и скептичнее, отмечает Тхарур. Кроме того, последние опросы показали, что большинство американских избирателей, особенно республиканцы, скептически относятся к дополнительной помощи Киеву.

«Расцвет правых в Европе»

Рост нелегальной иммиграции, экономические проблемы и украинский кризис вознесли правые партии Европы к новым высотам, в некоторых странах они даже получили контроль над правительством, что вызывает опасения по поводу тектонического сдвига вправо в политическом ландшафте ЕС, пишет Politico.

Правые «Братья Италии» Джорджи Мелони уже находятся у власти, а «Национальное объединение» во Франции всего на один процентный пункт отстает от лидирующей партии страны в опросах общественного мнения. Из опроса Politico следует, что за последний год поддержка партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), которую называют антииммигрантской и пророссийской, почти удвоилась и составила более 20 процентов, что является рекордом. Сейчас партия находится на втором месте, отставая от правоцентристских христиан-демократов всего на пять процентных пунктов. Основной аргумент АдГ против поддержки Украины заключается в том, что она душит экономику Германии как из-за потери импорта российского газа, так и из-за влияния западных санкций на немецкий экспорт в Россию.

Китайский эксперт: ВСУ не способны на «фронтальный прорыв»

Эксперт Центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэн заявил Global Times, что Украина не в состоянии кардинально изменить ситуацию на фронте. По его мнению, Вооруженные силы Украины недостаточно сильны, чтобы совершить «фронтальный прорыв».

Опрошенные газетой эксперты считают, что украинский кризис неизбежно станет затяжным, поскольку стороны не могут прийти к консенсусу по территориальному спору, а Запад во главе с США надеется использовать Украину, чтобы ослабить Россию.

Испания осталась без покупателей элитной недвижимости из России

Присутствие россиян благословляло сектор недвижимости испанского Коста-дель-Соль, пишет El País. Россияне были одними из лучших клиентов на протяжении многих лет: они искали лучшие дома на берегу моря или в горах, хотели большие комнаты, много света, крытые бассейны и тренажерные залы и всегда хорошо платили.

Теперь, после начала украинского кризиса и введения международных санкций, россияне практически пропали из золотого треугольника Малаги, образованного Марбельей, Эстепоной и Бенаависом. Глава агентства элитной недвижимости Кристина Секели рассказала, что операции по продаже жилья россиянам сократились до минимума.

В Бундестаге призвали как можно скорее передать Киеву ракеты Taurus

Глава комитета по обороне Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн призвала «как можно скорее» передать Украине крылатые ракеты Taurus, дальность которых достигает 500 километров. Об этом сообщает Das Erste.