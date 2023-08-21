Си Цзиньпин вылетел в ЮАР для участия в саммите БРИКС

Председатель Китая Си Цзиньпин вылетел в ЮАР, где примет участие в саммите БРИКС. Об этом пишет агентство «Синьхуа».

Саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) пройдет 22- 24 августа в Йоханнесбурге. 19 июля канцелярия президента ЮАР заявила, что президента России Владимира Путина «по обоюдному согласию» на мероприятии не будет. Дистанционное выступление российского лидера ожидается 23 августа.

В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин сегодня вылетел из Пекина в ЮАР.

В Южно-Африканской Республике он планирует нанести государственный визит, а также принять участие в 15-й встрече руководителей стран БРИКС, отмечает издание.

Ранее, по данным СМИ, Индия и Бразилия выступили против быстрого расширения БРИКС, на чем настаивает Китай. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, определенные нюансы по присоединению стран к БРИКС «будут обсуждаться в ходе предстоящего саммита».