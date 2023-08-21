В Молдавии сохраняются риски, связанные с обеспечением электроэнергией. Об этом заявила журналистам глава республики Майя Санду, передает РИА Новости.

По ее словам, в последние два отопительных сезона из госбюджета были выделены существенные суммы, чтобы частично компенсировать рост цен на энергоносители.

«Но есть определенные риски в вопросе электричества. Работа в этом отношении ведется», — сказала Санду.

Она напомнила, что через два года Молдавия надеется получить соединение с Румынией по высоковольтной линии, чтобы снизить риски по обеспечению электроэнергией. Санду подчеркнула, что ситуация с обеспечением поставок газа в Молдавии нормализовалась, «предпосылок для серьезного риска в отопительный сезон не наблюдается».

Глава государства обратила внимание, что Кишинев стремится иметь доступ к большему числу источников снабжения энергоресурсами и планирует увеличить инвестиции в возобновляемые источники энергии.

16 августа Санду назвала Россию источником нестабильности для страны.