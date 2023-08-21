Источник рассказал о подготовке встречи президентов России и Турции

В Анкаре рассчитывают, что встреча лидера страны Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным пройдет в Турции. Об этом со ссылкой на источник в администрации турецкого лидера пишет РИА Новости.

По словам источника, конкретики по дате и месту встречи на высшем уровне пока нет, переговоры по согласованию ее деталей продолжаются.

«Мы рассчитываем, что это будет Турция. Господин президент в своем последнем телефонном разговоре с господином Путиным приглашал его с визитом в Турцию. Но обсуждения продолжаются с соответствующими ведомствами российской и турецкой сторон», - пояснил он.

Источник издания также отметил, что Эрдоган держит на контроле этот вопрос и намерен заслушать доклад соответствующих ведомств о проделанной работе.

«Возможно, что сам проинформирует общественность об этой теме в своем обращении к нации», - пояснил представитель администрации турецкого лидера.

Тема встречи на высшем уровне была поднята в ходе телефонного разговора между президентами России и Турции, состоявшемся 2 августа. После чего Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на то, что его российский коллега Владимир Путин приедет с визитом в Турцию в течение августа.