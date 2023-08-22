Председатель КНР опубликовал статью в СМИ ЮАР
Председатель КНР в понедельник вылетел из Пекина в Йоханнесбург для участия в 15-м саммите БРИКС, сообщила информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Перед началом государственного визита Си Цзиньпина в ЮАР крупнейшие местные газеты и интернет-сайты опубликовали его статью под заголовком "Большой корабль китайско-южноафриканской дружбы отправляется в плавание". Китайский лидер напомнил, что посещает Южную Африку в шестой раз и каждый раз, по его словам, его охватывают теплые чувства. Неизменной остается "братская дружба" двух стран. ЮАР первой на африканском континенте подписала с Китаем соглашение о совместном строительстве "Пояса и пути".
Она остается крупнейшим торговым партнером Пекина в Африке уже 13 лет подряд. На очередном этапе двустороннего взаимодействия Си Цзиньпин надеется открыть новую страницу в истории всеобъемлющего стратегического партнерства двух стран. Перед лицом невиданных за столетие глубоких перемен устойчивые отношения и прочное сотрудничество Китая и ЮАР придадут новый импульс глобальному развитию и обеспечат стабильность в мире, считает он. По словам председателя КНР, Китай и Южная Африка, будучи естественными представителями глобального Юга, должны противодействовать односторонним санкциям, содействовать усилению влияния развивающихся стран на международной арене и ускорению реформы международных финансовых институтов.