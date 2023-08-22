Председатель КНР опубликовал статью в СМИ ЮАР

Председатель КНР в понедельник вылетел из Пекина в Йоханнесбург для участия в 15-м саммите БРИКС, сообщила информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".

Перед началом государственного визита Си Цзиньпина в ЮАР крупнейшие местные газеты и интернет-сайты опубликовали его статью под заголовком "Большой корабль китайско-южноафриканской дружбы отправляется в плавание". Китайский лидер напомнил, что посещает Южную Африку в шестой раз и каждый раз, по его словам, его охватывают теплые чувства. Неизменной остается "братская дружба" двух стран. ЮАР первой на африканском континенте подписала с Китаем соглашение о совместном строительстве "Пояса и пути".