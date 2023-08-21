Власти Чехии разработали законопроект по отправке украинцев домой
МВД Чехии разработало законопроект «lex Ukrajina VI» по добровольному возвращению украинских беженцев на родину, сообщает EADaily со ссылкой на информацию ведомства. Как указано в законопроекте, программа предусматривает в том числе покрытие части расходов, связанных с переездом.
Необходимо реагировать на растущий спрос со стороны иностранцев на помощь в возвращении в Украину. Хотя ситуация там во многих отношениях неудовлетворительная, целесообразно предложить помощь тем, кто заинтересован в возвращении, — заявили в МВД Чехии.
При этом, как указывает издание, беженцы смогут воспользоваться программой всего один раз. Для этого им нужно обратиться в МВД Чехии, которое возьмет на себя часть расходов. Если в будущем украинцы захотят вернуться жить в Чехию, в том числе получить долгосрочную визу или разрешение на долговременное пребывание, они сначала должны будут вернуть половину суммы предоставленной помощи.
В противном случае визовое заявление приниматься не будет, — поясняется в законопроекте.
Издание напоминает, что после начала СВО чешские визы временной защиты, только по официальным данным, получили более 360 тысяч украинцев. Это стало вызывать недовольство у жителей страны, которые считают внимание властей к украинским беженцам слишком высоким в условиях нерешенности внутренних проблем. При этом, по данным недавнего соцопроса, на родину хотели вернуться 25% живущих в Чехии украинцев, в то время как год назад таковых было около 33%.
Ранее в чешском городе Пльзене сотрудники полиции задержали 18-летнего украинца по обвинению в изнасиловании 15-летней девушки и покушении на ее убийство. В соцсетях горожане призвали к проведению марша против его соотечественников.