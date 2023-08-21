В парламенте Германии призвали как можно скорее передать Украине ракеты Taurus

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский побывал с визитами в Нидерландах и Дании. По его словам, переговоры в Амстердаме были «прорывными» и он договорился о передаче Киеву 42 истребителей F-16. Премьер Нидерландов Рютте заметил, что у страны всего 42 таких самолета и пока нельзя точно сказать, сколько из них поставят Украине. В Дании пообещали поставить Киеву 19 истребителей.