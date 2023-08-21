Для поставок российского зерна придумали новый маршрут

«Мы обсудили реализацию торгово-инвестиционного сотрудничества АСЕАН с Россией. Например, семинар АСЕАН — Россия по электронной коммерции, поставки сельскохозяйственной продукции из России в АСЕАН», — сказал он.

Как указал Хасан, хотя новый маршрут поставок российского зерна и упростит его импорт, в АСЕАН проблем с продовольствием не наблюдается. Министр добавил, что много пшеницы «есть в Канаде, Австралии, США».