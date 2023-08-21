Японские рыболовы выступили против сброса воды с «Фукусимы -1»

Японские рыболовы обеспокоены планами правительства по сбросу в океан загрязненной воды с аварийной АЭС «Фукусима-1», которая использовалась для охлаждения реакторов. Об этом заявил президент Национальной федерации рыболовецких кооперативов Японии Масанобу Сакамото, пишет Reuters.

Впервые о решении начать сливать воду с аварийной АЭС власти Японии объявили в апреле 2021 года. Правительство страны объяснило его необходимостью прекратить хранение «чистой» воды в реакторах, поскольку постоянно образующаяся загрязненная вода мешает очищению.

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Начать сброс воды в море в Японии планируют через тоннель на расстоянии одного километра от побережья, в том районе, где у местных рыбаков нет разрешения на ведение промысла. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) одобрило этот план.

Однако японские рыболовы не согласны с решением правительства по сбросу загрязненной воды, которая в основном использовалась для охлаждения ядерных реакторов, поврежденных в 2011 году.

«Мы по-прежнему решительно выступаем против сброса», — заявил глава Национальной федерации ассоциаций рыболовецких кооперативов Японии Масанобу Сакамото.

По его словам, сброс радиоактивной воды вызывает тревогу у представителей рыбной промышленности.

В свою очередь министр промышленности Японии Ясутоши Нисимура заявил о том, что вопрос по избавлению от излишек воды на АЭС «Фукусима -1» является «неотложным».

«Это не то, что мы можем откладывать, если хотим вывести из эксплуатации АЭС «Фукусима» и возродить этот район», — отметил он.

Напомним, что ранее «серьезную обеспокоенность» по поводу планов Японии начать сброс воды с аварийной АЭС выразили официальные лица материкового Китая и Гонконга, которые являются крупными импортерами японских товаров.