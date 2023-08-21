Страны АСЕАН обсудили вариант поставок зерна из РФ через Индию и КНР

"Да, сейчас это [импортировать зерно из РФ] непросто <...>. Мы обсуждали, что если хотим упростить поставки, то можно идти через Индию или Китай <...>. Потому что с Индией и Китаем у нас проблем нет", - отметил министр торговли Индонезии.