12 человек погибли в результате аварии с автобусом в Турции

В турецком Йозгате перевернулся пассажирский автобус, в результате чего 12 человек погибли, еще 19 пострадали. Об этом сообщил телеканал NTV.

По данным издания, пассажирский автобус, ехавший из Сиваса в Стамбул, потерял управление недалеко от перекрестка Мюкремин, пересек встречную полосу и врезался в 30-метровый частокол.

На месте погибли 11 человек, еще один пострадавший умер в больнице, куда был доставлен после аварии. Также получили травмы и были госпитализированы еще 19 пассажиров автобуса. Состояние одного из них оценивается врачами как тяжелое.

Всего в автобусе ехал 31 человек, уточняет телеканал.

Губернатор Йозгата Мехмет Али Озкан назвал возможной причиной аварии «неосторожность». А министр юстиции Йылмаз Тунч заявил о начале расследования инцидента.