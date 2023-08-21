Пока вы спали: призыв Китая к участникам БРИКС и затопление грузовика «Прогресс МС-22»

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Левоцентрист Аревало победил на выборах президента Гватемалы

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Во втором туре выборов президента Гватемалы лидирует представитель левоцентристского движения «Семя» Бернардо Аревало. Пока подсчитано 93% голосов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные на сайте Высшего избирательного суда (ВИС).

Бернардо Аревало получил 59,52% голосов. Его оппонент Сандра Торрес от центристской партии «Национальный союз надежды» набрала 35,9% голосов. Явка на выборах составила 44,9%, всего в списки избирателей внесли более 9 млн граждан.

Позднее председатель Высшего избирательного суда Гватемалы Ирма Паленсия сообщила, что Аревало одержал победу на выборах президента.

Китай призовет БРИКС стать геополитическим соперником Группы семи

Китай призовет коллег по БРИКС на предстоящем саммите в Йоханнесбурге превратить объединение в геополитического соперника G7. Об этом сообщила ТАСС со ссылкой на газету Financial Times.

«Если мы расширим БРИКС, чтобы он отвечал за долю мирового ВВП, как G7, тогда наш общий голос в мире станет сильнее», — заявил изданию представитель Китая, который предпочел остаться анонимным.

Агентство напоминает, что в G7 входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США.

Трамп заявил, что не будет участвовать в дебатах за пост президента 23 августа

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что не будет участвовать в дебатах претендентов на пост лидера страны от Республиканской партии 23 августа. Свою позицию он выразил в социальной сети Truth Social, передает ТАСС.

Трамп указал, что по данным нового опроса CBS его кандидатура лидирует с невероятными показателями — 62%. По его словам, это доказывает признательность народа за все, что он сделал за время своего президентства. Поэтому ему нет смысла участвовать в дебатах.

Грузовик «Прогресс МС-22» затопили в Тихом океане

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-22», который утром покинул Международную космическую станцию, затопили в несудоходном районе Тихого океана. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на «Роскосмос».

«Сегодня "Прогресс МС-22" сведен с орбиты, вошел в атмосферу и разрушился. Несгоревшие элементы конструкции корабля упали в несудоходном районе южной части Тихого океана», — говорится в сообщении.

BMW и Audi ограничили доступ к своим онлайн-сервисам в России

Автоконцерны Audi и BMW вслед за Mercedes ограничили доступ до своего программного обеспечения для дилеров в РФ. Об этом пишет газета «Известия».

«Владельцам машин этих марок теперь недоступна история техобслуживания, обновления элементов», — говорится в публикации.

Участники российского рынка пытаются найти выход из положения, пытаясь разработать собственное ПО или «получая информацию по альтернативным каналам».