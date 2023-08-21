Первый тур выборов президента Эквадора не выявил победителя
Эквадорские избиратели, ищущие нового лидера, который поможет обуздать беспрецедентное насилие в стране, должны будут снова отправиться на избирательные участки в октябре на второй тур. В нем, вероятно, союзница осужденного бывшего президента Луиза Гонсалес будет соперничать с наследником империи по выращиванию и экспорту бананов Даниэлем Нобоа, сообщает Associated Press.
Ни один кандидат на внеочередных президентских выборах в воскресенье не получил достаточной поддержки, чтобы быть объявленным победителем. Избирательный процесс проходил под наблюдением десятков тысяч полицейских и солдат, дислоцированных по всей стране, во многом в связи с убийством кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио в начале этого месяца.
После подсчета более чем 85 процентов голосов по состоянию на 23:30 воскресенья (7:30 часов понедельника мск), согласно данным Национального избирательного совета (избиркома) Эквадора, лидировала Луиза Гонсалес, получившая около 33 процентов поддержки. Гонсалес, юрист и бывший депутат, провела большую часть своей кампании, подчеркивая свою принадлежность к партии экс-президента Рафаэля Корреа. Он остается влиятельным политиком в Эквадоре, несмотря на то что в 2020 году его признали виновным в коррупции и заочно приговорили к восьми годам лишения свободы. С 2017 года он живет в родной для его жены Бельгии.
Однако настоящим сюрпризом в день выборов стал результат бывшего депутата, 35-летнего Даниэля Нобоа, который получил около 24 процента голосов, хотя он никогда не поднимался выше пятого места в опросах, отметили наблюдатели. Он является сыном Альваро Нобоа, который пять раз баллотировался на пост президента Эквадора и построил целую "империю, основанную на бананах, основной культуре страны". Для полной победы кандидату необходимо было набрать 50 и более процентов голосов или иметь не менее 40 процентов с отрывом от ближайшего соперника на 10 пунктов. Выборы в Эквадоре являются обязательными для большинства избирателей, и многие из них могут столкнуться со штрафом, если не проголосуют.
Кристиан Зурита, представляющий движение "Строй", оказался на третьем месте с 16 процентами голосов избирателей. Его имени не было в бюллетенях для голосования, но он заменил Фернандо Вильявисенсио, убийство которого в этом месяце, когда он покидал предвыборный митинг в столице страны Кито, обнажило опасения эквадорцев по поводу беспрецедентного роста насилия в стране, считавшейся мирной еще три года назад. "Для меня честь занять третье место на этих выборах, - сказал Зурита в бронежилете. - Нам есть чем гордиться. Эта кандидатура (Вильявисенсио - прим. "РГ") была светом для страны, потому что она основана на моральном статусе тех из нас, кто боролся за эту страну и даже погиб за нее".
Убийство Вильявисенсио усилило обеспокоенность людей по поводу насильственных преступлений, затрагивающих эквадорцев в малообеспеченных и богатых районах по всей стране. Многие восприняли это как знак того, что даже политические деятели больше не в безопасности. Вслед за Зуритой в бронежилете на выборы пришел и Нобоа. Окруженный сторонниками, он заявил журналистам, что не добился своей цели, потому что еще не выиграл президентские гонки. "Завтра нам придется снова начать работу по предвыборной агитации. Есть второй тур", - отметил Нобоа.
Выборы в Эквадоре прошли после того, как президент Гильермо Лассо, бывший банкир-консерватор, своим указом распустил Национальную ассамблею в мае, чтобы избежать импичмента из-за обвинений в коррупции со стороны ряда депутатов. Он решил не участвовать во внеочередных выборах. Победитель второго тура 15 октября будет управлять страной только до конца незаконченного срока полномочий Лассо, то есть менее двух лет.