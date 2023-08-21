Первый тур выборов президента Эквадора не выявил победителя

Эквадорские избиратели, ищущие нового лидера, который поможет обуздать беспрецедентное насилие в стране, должны будут снова отправиться на избирательные участки в октябре на второй тур. В нем, вероятно, союзница осужденного бывшего президента Луиза Гонсалес будет соперничать с наследником империи по выращиванию и экспорту бананов Даниэлем Нобоа, сообщает Associated Press.

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Ни один кандидат на внеочередных президентских выборах в воскресенье не получил достаточной поддержки, чтобы быть объявленным победителем. Избирательный процесс проходил под наблюдением десятков тысяч полицейских и солдат, дислоцированных по всей стране, во многом в связи с убийством кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио в начале этого месяца.

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После подсчета более чем 85 процентов голосов по состоянию на 23:30 воскресенья (7:30 часов понедельника мск), согласно данным Национального избирательного совета (избиркома) Эквадора, лидировала Луиза Гонсалес, получившая около 33 процентов поддержки. Гонсалес, юрист и бывший депутат, провела большую часть своей кампании, подчеркивая свою принадлежность к партии экс-президента Рафаэля Корреа. Он остается влиятельным политиком в Эквадоре, несмотря на то что в 2020 году его признали виновным в коррупции и заочно приговорили к восьми годам лишения свободы. С 2017 года он живет в родной для его жены Бельгии.

Однако настоящим сюрпризом в день выборов стал результат бывшего депутата, 35-летнего Даниэля Нобоа, который получил около 24 процента голосов, хотя он никогда не поднимался выше пятого места в опросах, отметили наблюдатели. Он является сыном Альваро Нобоа, который пять раз баллотировался на пост президента Эквадора и построил целую "империю, основанную на бананах, основной культуре страны". Для полной победы кандидату необходимо было набрать 50 и более процентов голосов или иметь не менее 40 процентов с отрывом от ближайшего соперника на 10 пунктов. Выборы в Эквадоре являются обязательными для большинства избирателей, и многие из них могут столкнуться со штрафом, если не проголосуют.

Кристиан Зурита, представляющий движение "Строй", оказался на третьем месте с 16 процентами голосов избирателей. Его имени не было в бюллетенях для голосования, но он заменил Фернандо Вильявисенсио, убийство которого в этом месяце, когда он покидал предвыборный митинг в столице страны Кито, обнажило опасения эквадорцев по поводу беспрецедентного роста насилия в стране, считавшейся мирной еще три года назад. "Для меня честь занять третье место на этих выборах, - сказал Зурита в бронежилете. - Нам есть чем гордиться. Эта кандидатура (Вильявисенсио - прим. "РГ") была светом для страны, потому что она основана на моральном статусе тех из нас, кто боролся за эту страну и даже погиб за нее".

Убийство Вильявисенсио усилило обеспокоенность людей по поводу насильственных преступлений, затрагивающих эквадорцев в малообеспеченных и богатых районах по всей стране. Многие восприняли это как знак того, что даже политические деятели больше не в безопасности. Вслед за Зуритой в бронежилете на выборы пришел и Нобоа. Окруженный сторонниками, он заявил журналистам, что не добился своей цели, потому что еще не выиграл президентские гонки. "Завтра нам придется снова начать работу по предвыборной агитации. Есть второй тур", - отметил Нобоа.