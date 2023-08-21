Аревало победил во втором туре выборов президента Гватемалы

Представитель левоцентристского движения "Семя" Бернардо Аревало одержал победу во втором туре президентских выборов в Гватемале, получив 59% голосов. Об этом сообщила председатель Высшего избирательного суда (ВИС) Гватемалы Ирма Паленсия на конференции, которая была транслирована на странице органа в Facebook. Об этом пишет ТАСС.

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Она отметила: "Мы можем подтвердить, что Бернардо Аревало является победителем выборов". После обработки 96% протоколов он получил более 2,38 миллиона голосов. Его соперница Сандра Торрес от центристской партии "Национальный союз надежды" набрала более 1,46 миллиона голосов, что составляет 36,24%. Явка избирателей составила 45%, а общее число зарегистрированных избирателей превысило 9 миллионов. В своей предвыборной кампании Аревало обещал бороться с наркокартелями, увеличить численность полиции на 12 тысяч человек, построить около 4 тысяч километров дорог, провести реформу уголовного кодекса, чтобы ввести в него "гражданскую смерть" (полное лишение преступника гражданских и политических прав) за коррупцию.

Он также планирует создать национальную антикоррупционную систему и установить новый избирательный округ, представительство которого будет присутствовать в Конгрессе для гватемальских граждан, проживающих за рубежом. Наблюдатели зарегистрировали около 50 нарушений в процессе голосования, но, как заявляет ВИС, они не повлияли на итоговый результат. Президент Алехандро Джамматтеи взял на себя личный контроль расследования полученных ранее угроз в адрес одного из членов ВИС. Также за несколько часов до окончания голосования произошло нападение на избирательный участок в центральной части страны, но никто не пострадал, и двое человек были задержаны.