ТАСС: КНР и КНДР возобновляют прерванное в 2020 году пассажирское авиасообщение
Китай и КНДР 21 августа возобновляют пассажирское авиасообщение, которое было прервано в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные пекинского международного аэропорта Шоуду.
Уточняется, что обратный вылет должна осуществить та же компания в 13:05 (08:05 мск), рейс JS152. 16 августа южнокорейское новостное агентство Yonhap со ссылкой на источники сообщало, что КНДР может в скором времени открыть границы, которые были закрыты с начала 2020 года в связи с пандемией COVID-19.
КНДР стала первым государством, полностью изолировавшимся от внешнего мира на фоне пандемии COVID-19. Пхеньян закрыл границы еще в самом начале 2020 года, когда информация о распространении вируса в КНР только появилась. Однако рестрикции усложнили работу дипломатов и сотрудников ООН, которым пришлось покинуть страну из-за невозможности проводить ротацию.