ТАСС: КНР и КНДР возобновляют прерванное в 2020 году пассажирское авиасообщение

Китай и КНДР 21 августа возобновляют пассажирское авиасообщение, которое было прервано в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные пекинского международного аэропорта Шоуду.

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"В 09:50 по местному времени (04:50 мск) в Пекине ожидается самолет из Пхеньяна. Рейс JS151 осуществляет авиаперевозчик КНДР Air Koryo. Он прибывает во 2-й терминал Шоуду", - отмечает агентства.

Уточняется, что обратный вылет должна осуществить та же компания в 13:05 (08:05 мск), рейс JS152. 16 августа южнокорейское новостное агентство Yonhap со ссылкой на источники сообщало, что КНДР может в скором времени открыть границы, которые были закрыты с начала 2020 года в связи с пандемией COVID-19.