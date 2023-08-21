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ТАСС: КНР и КНДР возобновляют прерванное в 2020 году пассажирское авиасообщение

Китай и КНДР 21 августа возобновляют пассажирское авиасообщение, которое было прервано в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные пекинского международного аэропорта Шоуду.

ТАСС: КНР и КНДР возобновляют прерванное в 2020 году пассажирское авиасообщение
© Shutterstock

"В 09:50 по местному времени (04:50 мск) в Пекине ожидается самолет из Пхеньяна. Рейс JS151 осуществляет авиаперевозчик КНДР Air Koryo. Он прибывает во 2-й терминал Шоуду", - отмечает агентства.

Уточняется, что обратный вылет должна осуществить та же компания в 13:05 (08:05 мск), рейс JS152. 16 августа южнокорейское новостное агентство Yonhap со ссылкой на источники сообщало, что КНДР может в скором времени открыть границы, которые были закрыты с начала 2020 года в связи с пандемией COVID-19.

КНДР стала первым государством, полностью изолировавшимся от внешнего мира на фоне пандемии COVID-19. Пхеньян закрыл границы еще в самом начале 2020 года, когда информация о распространении вируса в КНР только появилась. Однако рестрикции усложнили работу дипломатов и сотрудников ООН, которым пришлось покинуть страну из-за невозможности проводить ротацию.

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