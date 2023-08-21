В США выяснили, что Россия получит от войны с НАТО

НАТО оказалась в ситуации, когда каждое новое действие альянса лишь доказывает правоту президента России Владимира Путина. Такое заявление сделал бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в интервью журналисту Стивену Гарднеру, передает РИА Новости.

Он пояснил, что если Североатлантический альянс допустит идею о нападении на Россию, это докажет справедливость опасений Владимира Путина об угрозе НАТО. Для организации это проигрышная ситуация, так как что бы она сейчас не предпринимала — это будет на руку Москве, считает Шаффер.

«Они пытаются быть более агрессивными — они доказывают точку зрения Путина, они продолжают спонсировать Украину — доказывают точку зрения Путина», — пояснил он. Разведчик добавил, что сейчас НАТО может разве что призвать Украину к мирному урегулированию конфликта.

Шаффер пояснил, что многие государства встали на сторону РФ в этом противостоянии, следовательно, ополчились на НАТО. Альянс стали рассматривать как агрессора, развязывающего войны в разных точках планеты.