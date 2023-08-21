Китай и КНДР отменили первые с 2020 года авиарейсы между странами

Китай и КНДР отменили первые с 2020 года пассажирские авиарейсы между двумя странами, которые были запланированы на понедельник. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила справочная служба пекинского международного аэропорта Шоуду.

"Рейсы из Пхеньяна и в обратном направлении, запланированные на сегодня, были отменены", - сообщила работник аэропорта.

Она посоветовала отслеживать информацию касательно дальнейших полетов из Пекина в КНДР. Работник также не назвала причину отмены рейсов в Пхеньян и обратно, посоветовав обратиться для этого к организации, которая должна была их выполнять.