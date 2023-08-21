Левоцентрист Аревало побеждает во втором туре выборов президента Гватемалы

Представитель левоцентристского движения "Семя" Бернардо Аревало лидирует во втором туре выборов президента Гватемалы после подсчета 93% голосов. Соответствующие данные опубликованы в воскресенье на сайте Высшего избирательного суда.

Он получает 59,52% подсчитанных действительных голосов. Его оппонент Сандра Торрес от центристской партии "Национальный союз надежды" набрала более 1,4 млн голосов (35,9%). Явка на выборах составила 44,9%, всего в списки избирателей внесли более 9 млн граждан.