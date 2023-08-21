В Египте назвали способ экспортировать российскую пшеницу

Египет сможет закупать зерно из России, если Москва создаст глобальный логистический распределительный центр в экономической зоне Суэцкого канала. Возможность такого сценария подтвердили в главном управлении по поставкам товаров при министерстве снабжения Египта, передает РИА Новости.

Как говорится в сообщении, в случае реализации этой инициативы Египет сможет увеличить закупки российской пшеницы, а затем экспортировать ее и другие злаковые культуры в соседние страны.

Власти Египта указали, что логистический центр в экономической зоне Суэцкого канала станет центром для торговли и хранения пшеницей и прочими злаками в Египте, Ближнем Востоке, а также в странах Северной и Восточной Африки.

В управлении также рассказали о том, как на Египет повлияло решение России выйти из зерновой сделки с Украиной и Турцией под эгидой ООН. Египет, как и другие страны-импортеры, понес убытки от роста и колебаний мировых цен на зерно.