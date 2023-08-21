Конгресс США собирается назначить инспектора для контроля над расходованием средств, выделяемых на поддержку Украины. Некоторые американские законодатели обеспокоены коррупцией в Киеве, что, на их взгляд, ведет к разворовыванию западной помощи, пишет американское издание Politico. Ранее в СМИ уже появлялись сообщения о том, что на черном рынке оружия всплывали переданные украинским военным западная техника и боеприпасы.

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Инициатива об учреждении должности финансового надзирателя по Украине исходит от представителей Республиканской партии США. Идея возникла после того, как от администрации президента США Джо Байдена в законодательный орган поступил запрос на новый пакет помощи киевскому режиму в размере 24 миллиардов долларов.

Западные СМИ в последнее время отмечают, что, несмотря на многомиллиардные вливания в Украину, действия ВСУ на фронте по-прежнему остаются малоэффективными. В этой связи в конгрессе все больше опасаются, что американские граждане рано или поздно засомневаются в целесообразности финансирования замыслов Владимира Зеленского и его назначенцев. Недавний опрос телеканала CNN показал, что большинство американцев против выделения новых денег Украине.

Тем не менее оказание помощи Киеву является краеугольным камнем внешней политики президента США Джо Байдена, который отступаться от этой идеи не собирается.