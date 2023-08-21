Украинские беженцы подняли «голодный» бунт в Ирландии

Беженцы из Украины, остановившиеся в одном из отелей в Ирландии, подняли бунт из-за отказа властей кормить их бесплатно. Об этом сообщила обозреватель Sunday World Габия Гатавецкайте, передает РИА Новости.

Правительство Ирландии в этом году объявило, что украинские беженцы должны платить за питание по десять евро за взрослого и пять за ребенка. Беженцы, разместившиеся в отеле Breaffy Woods недалеко от Каслбара, возмутились такому требованию. Всего в отеле временно проживают 333 украинских беженца и 132 заявителя на международную защиту из других стран, рассказала журналистка.

Украинцы написали письмо генеральному директору отеля Уилсону Берду, жалуясь, что предлагаемая им пища не соответствует «здоровым стандартам» и такой высокой цене.

«Дирекция отеля не обязывает жителей других национальностей платить за питание, это можно расценивать как дискриминацию», — также сказано в письме.