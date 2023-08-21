Такер Карлсон раскрыл слова Вучича о войне Запада против России
Европейская экономика из-за войны между Россией и Украиной потерпела крах. Такое мнение выразил президент Сербии Александр Вучич в беседе с популярным американским телеведущим Такером Карлсоном, который рассказал об этом на своей странице в Twitter, пишет РИА Новости.
Как говорится в публикации, они лично встретились в посольстве Сербии в Будапеште.
«Один из высказанных им тезисов был о том, что война на Украине, ведомая НАТО война против России, сокрушила европейскую экономику», — написал Карлсон в Twitter. Там он ведет свое видеошоу и собирает многомиллионную аудиторию после увольнения с телеканала Fox News.
Карлсон передал слова Вучича: последний считает, что подрыв российского газопровода «Северный поток» «убивает» экономику Германии — крупнейшую экономику в Европе. Телеведущий уверен, что всему виной действия администрации президента США Джо Байдена
«Последствия этого – одна страна НАТО фактически атакует другую страну НАТО – ощущаются по всей Европе. Это сумасшествие, полное сумасшествие», — подчеркнул журналист. Он добавил, что военный конфликт на Украине вредит всем, кроме России в долгосрочной перспективе, а также усиливает государства за пределами Европы, такие как Китай, Турцию и страны Персидского залива.