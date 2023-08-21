Такер Карлсон раскрыл слова Вучича о войне Запада против России

«Один из высказанных им тезисов был о том, что война на Украине, ведомая НАТО война против России, сокрушила европейскую экономику», — написал Карлсон в Twitter. Там он ведет свое видеошоу и собирает многомиллионную аудиторию после увольнения с телеканала Fox News.