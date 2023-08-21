Воздушная тревога объявлена в четырех областях Украины

Воздушную тревогу объявили в Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской областях Украины, а также в подконтрольных киевским властям районах Запорожской области. Об этом говорят данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, передает РИА Новости. Отмечается, что сирены прозвучали в Днепропетровской и Харьковской областях в 1:00 (совпадает с мск).
Через минуту воздушную тревогу объявили в Кировоградской и Полтавской областях, а также в подконтрольных Украине районах Запорожской области. Днем 20 августа воздушную тревогу объявляли в Сумской области Украины, а также в подконтрольных украинским властям районах Запорожской области. До этого воздушную тревогу объявляли в Киевской и ряде других областей на востоке и в центре Украины.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.