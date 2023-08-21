В ЮАР заявили, что страны БРИКС могут изменить мировую экономику
Страны из состава БРИКС — Россия, Бразилия, Китай, Индия и Южная Африка — могут сильно повлиять на международные отношения и мировую экономику. Такое мнение в преддверии саммита БРИКС выразил президент ЮАР Сирил Рамафоса, пишет РИА Новости.
Он уточнил, что БРИКС в состоянии коллективно формировать глобальную динамику и коренным образом изменить мир. Рамафоса считает, что ценность государств из состава объединения, в которых в сумме проживают более 40% населения планеты, сложно переоценить. БРИКС играет важную роль в мире благодаря рыночному потенциалу, экономической мощи, сотрудничеству в целях развития и политическому влиянию.
Рамафоса отметил, что вместе государства БРИКС должны использовать свое влияние, чтобы «призвать к созданию более справедливого, сбалансированного и управляемого мира».
Ранее президент ЮАР заявил, что Южная Африка не собирается втягиваться в борьбу между мировыми державами, опасаясь потери суверенитета. Он пояснил, что его страна намерена придерживаться политики неприсоединения, это касается и выбора стороны какой-либо из мировых держав, и вступления в блок наций. По его словам, именно союзничество с крупными державами подорвало стабильность Южной Африки во время «холодной войны», поэтому больше ЮАР такой ошибки не совершит.