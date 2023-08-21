Рамафоса: Генсек ООН Гутерриш прибудет в качестве гостя на саммит БРИКС в ЮАР

Президент Южно-Африканской республики Сирил Рамафоса в обращении к нации заявил, что гостем саммита БРИКС, который пройдёт в стране 22-24 августа, станет генсек ООН Антониу Гуттериш, сообщает РИА Новости.

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Рамафоса выразил радость, что Гутерриш принял приглашение властей ЮАР посетить саммит. Глава государства отметил, что в разгар серьезных проблем, которые стоят перед человечеством, ЮАР полна решимости способствовать тому, чтобы реформированная ООН стала "центром глобальных дел". По словам Рамафосы, ООН для того, чтобы стать более демократичной, представительной и эффективной нуждается в подлинной реформе.

По мнению южноафриканского президента, Совет Безопасности ООН необходимо преобразовать в "более инклюзивный и более эффективный орган", который будет способен обеспечивать мир и безопасность.