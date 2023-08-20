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Вучич заявил об уничтожении экономики ЕС из-за действий НАТО на Украине

Президент Сербии Александр Вучич заявил об уничтожении экономики ЕС из-за действий НАТО на Украине в беседе с журналистом Такером Карлсоном, который опубликовал короткое видео о встрече в своем Twitter.

Вучич заявил об уничтожении экономики ЕС из-за действий НАТО на Украине
© globallookpress.com

«Война на Украине, которую НАТО ведет против России, раздавила европейскую экономику», — процитировал журналист Вучича.

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Сам Карлсон добавил, что разрушение «Северных потоков» «непосредственно администрацией Байдена или ее посредниками» убивает экономику Германии, которая является крупнейшей в ЕС.

Ранее Александр Вучич заявил о периоде сильнейшего давления на страну из-за вопроса антироссийских санкций. По мнению президента, ожидания стран Запада, что поставки вооружений помогут Украине одержать победу, не оправдались.

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