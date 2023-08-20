На Украине обвинили Зеленского в неспособности защитить страну

В частности, эксперт обратил внимание на отсутствие успехов украинских войск на фронте. Он также высказался о контрнаступлении Киева, подчеркнув, что оно «давно захлебнулось». Соскин отметил, что украинское руководство не справляется со своими обязанностями. Так, по его словам, если бы в Верховный совет страны посадили шимпанзе, то они бы лучше выполняли поставленные задачи.