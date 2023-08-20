В ЮАР сообщили о консультациях для возобновления экспорта зерна

"Мы продолжаем участвовать в консультациях с целью открыть Черное море для экспорта зерна на мировые рынки, - сообщил глава государства. - В рамках мирной инициативы стран Африки по урегулированию украинского кризиса мы также продолжаем участвовать в усилиях с тем, чтобы дети, которые были вынуждены покинуть свои дома на Украине, вернулись в свои семьи, чтобы продолжался обмен военнопленными".