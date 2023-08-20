Президент Украины Владимир Зеленский виноват в смерти сотен тысяч своих сограждан. Об этом в соцсети X Скотт Риттер.

По его словам, Запад потребовал от Зеленского пожертвовать более чем 400 тысячами украинцев «в неудачном натовском гамбите».

Риттер отметил, что решение Нидерландов передать Украине истребители F-16 не способно переломить ход боевых действий и Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжат нести большие потери. Эти поставки только создают иллюзию безопасности для Киева, однако Зеленский этого не понимает, считает он.

«Все они будут сбиты в течение месяца», — резюмировал эксперт.

Ранее генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос рассказал, что некомпетентность Зеленского привела к огромным потерям на фронте.