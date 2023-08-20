СМИ Бразилии: Италия не предоставит убежище экс-президенту Болсонару
Итальянские депутаты и сотрудники министерства юстиции считают, что экс-президент Бразилии Жаир Болсонару должен быть экстрадирован, в случае его попытки скрыться в европейской стране от судебного преследования на родине. Об этом сообщает бразильский новостной портал UOL.
Ранее стало известно, что бразильские правоохранительные органы не исключают возможность попытки со стороны Болсонару перебраться в Италию и избежать уголовной ответственности в рамках проводящегося дела об украшениях - судебного расследования, связанного с хищением и продажей дорогостоящих подарков, полученных членами правительства Болсонару в ходе официальных зарубежных визитов.
"Нет, мы не готовы принять у себя Болсонару. В противном случае Италия станет ответственной за ухудшение отношений с Бразилией из-за человека, который поддерживал попытку государственного переворота (имеются в виду массовые манифестации сторонников Болсонару в бразильской столице 8 января 2023 года - прим. "РГ"). Я думаю, что итальянскому населению это не понравится. Как Италия может предоставить гражданство тому, кто обвиняется в тяжких преступлениях в Бразилии?" - отметил итальянский депутат Анджело Бонелли.
В статье UOL подчеркивается, что в 2021 году имеющий итальянские корни Болсонару получил почетное гражданство города Ангуиллара-Венета на севере европейской страны. Одно из опасений нынешнего правительства Бразилии заключается в том, что этот прецедент может облегчить процедуру получения экс-президентом полноценного иностранного гражданства. Однако неназванные источники из министерства юстиции Италии подчеркнули, что даже при наличии гражданства "Болсонару может быть арестован и экстрадирован в Бразилию".