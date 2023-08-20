СМИ Бразилии: Италия не предоставит убежище экс-президенту Болсонару

"Нет, мы не готовы принять у себя Болсонару. В противном случае Италия станет ответственной за ухудшение отношений с Бразилией из-за человека, который поддерживал попытку государственного переворота (имеются в виду массовые манифестации сторонников Болсонару в бразильской столице 8 января 2023 года - прим. "РГ"). Я думаю, что итальянскому населению это не понравится. Как Италия может предоставить гражданство тому, кто обвиняется в тяжких преступлениях в Бразилии?" - отметил итальянский депутат Анджело Бонелли.