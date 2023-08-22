ВОЗ начала мониторинг варианта BA.2.86 из-за большого числа мутаций

Медицинское сообщество выразило поддержку предложения Минздрава России о переходе от массовой вакцинации против коронавируса к прививкам для групп риска.

© Shutterstock

В России уровень заболеваемости COVID-19 остается низким, однако впервые за полгода наблюдается небольшой прирост - численность зараженных выросла на 2% за неделю. В то же время в США и некоторых странах Европы уже говорят о возможности новой волны COVID-19 и выражают беспокойство по поводу нового штамма с большим количеством мутаций. Об сообщает Reuters.

Видео дня

Согласно опросу, проведенному сервисом дистанционного медицинского образования Vrachu.ru в середине августа, число пациентов с диагнозом COVID-19 в России сейчас значительно меньше, чем год или полгода назад, и само заболевание протекает в более легкой форме у тех, кто все же заразился. Большинство врачей (73%) поддержали идею о прививках только для групп риска, считая, что массовая вакцинация в настоящей ситуации не является необходимой, и многие из них выразили мнение, что "не видят в ней больше смысла". Тем не менее, 14,4% медицинских работников признались, что у них нет четкого мнения по этому вопросу, а 12,6% из почти 2,5 тысячи участников опроса высказались в пользу продолжения массовой вакцинации. С начала июля было выявлено шесть случаев инфицирования новым вариантом COVID-19 в четырех странах.

Ученые проявляют особый интерес к этому новому варианту, получившему название BA.2.86, так как он содержит 36 мутаций, которые отличают его от преобладающего в настоящее время варианта XBB.1.5. Однако пока нет надежных доказательств того, что BA.2.86 распространяется быстрее или вызывает более серьезные формы заболевания по сравнению с предыдущими вариантами.