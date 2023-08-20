Мэр Стамбула призвал жителей экономить воду из-за угрозы засухи

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу призвал жителей города к строгой экономии воды на фоне грядущей засухи. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что в настоящее время в турецком мегаполисе проживает порядка 16 млн человек.

Синоптики предупредили, что на следующей неделе в макрорегионе не ожидается осадков, пояснил градоначальник.

Мэр заметил, что на фоне этого в городе и в стране в целом возможна засуха.

«Призываю всех наших граждан быть более внимательными при потреблении воды и к ее экономии», - сказал Имамоглу.

В мэрии пояснили, что запасы воды в водохранилищах города по состоянию на 20 августа снизились до 32,38% от нормы. Это является минимальным показателем с 2014 года.