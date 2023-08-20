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Мэр Стамбула призвал жителей экономить воду из-за угрозы засухи

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу призвал жителей города к строгой экономии воды на фоне грядущей засухи. Об этом пишет ТАСС.

Мэр Стамбула призвал жителей экономить воду из-за угрозы засухи
© globallookpress.com

Отмечается, что в настоящее время в турецком мегаполисе проживает порядка 16 млн человек.

Синоптики предупредили, что на следующей неделе в макрорегионе не ожидается осадков, пояснил градоначальник.

Мэр заметил, что на фоне этого в городе и в стране в целом возможна засуха.

«Призываю всех наших граждан быть более внимательными при потреблении воды и к ее экономии», - сказал Имамоглу.

В мэрии пояснили, что запасы воды в водохранилищах города по состоянию на 20 августа снизились до 32,38% от нормы. Это является минимальным показателем с 2014 года.

Ранее сообщалось, что запасов воды в хранилищах Стамбула хватит только на два месяца. В них осталось порядка 289 млн кубометров.

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