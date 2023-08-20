Зеленский сообщил, что прибыл в Данию

Ранее Зеленский посетил Нидерланды, где провел встречу с премьер-министром страны Марком Рютте . Президент Украины заявил, что Нидерланды выделят Украине 42 истребителя F-16 и отметил, что это «только начало».

В Минобороны Дании уточнили, что страны согласились на поставки истребителей для Киева, но это произойдет только после завершения тренировок украинских летчиков — Киев должен показать, что украинские военные успешно прошли подготовку для управления F-16. Власти также должны подготовить разрешения, инфраструктуру и логистические цепочки, по которым в дальнейшем будут поставлять истребители.