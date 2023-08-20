Премьер Нидерландов опроверг слова Зеленского о поставке 42 F-16 Украине

Он уточнил, что на балансе ВВС Нидерландов находится всего 42 таких самолета и отказался сообщить, какое количество Гаага намерена поставить Киеву . Сроки зависят от того, как скоро украинские экипажи и инфраструктура будут готовы к мощным самолетам американского производства, сказал Зеленскому Рютте во время посещения голландской авиабазы.

Как сообщает Reuters, в настоящее время Нидерланды располагают 24 истребителями F-16, которые будут сняты с вооружения к середине 2024 года. Еще 18 самолетов выставлены на продажу. В пятницу Нидерланды и Дания заявили, что США разрешили им поставлять в Украину F-16 американского производства. Правительства Нидерландов и Дании также участвуют в коалиции, которая работает над обучением украинских пилотов полетам на современных истребителях, уточняет Associated Press. Зеленский отказался сообщить, сколько украинских летчиков будет проходить обучение в Дании, а затем в Румынии, сославшись на соображения безопасности. Однако в пятницу Дания заявила, что обучение начнется в этом месяце. МИД Дании подтвердил, что передача F-16 Украине произойдет при выполнении условий, которые включают успешный подбор, тестирование и обучение украинского персонала.