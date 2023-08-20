Шольц: ФРГ активно помогает Украине, но не хочет войны между НАТО и РФ

Берлин оказывает значительную поддержку Киеву, но не хочет, чтобы конфликт на Украине перерос в войну НАТО с Россией. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, которого цитирует РИА Новости.

«Чего мы не хотим, так это чтобы война между Россией и Украиной, которую начала Россия... переросла в войну между Россией и НАТО», - сказал Шольц.

Он сделал это заявление на Дне открытых дверей, когда отвечал на вопросы простых жителей.

Шольц также сказал, что Германия является «вторым по величине донором» помощи для Киева. Однако каждое решение по военной поддержке Киеву тщательно взвешивается и обсуждается с союзниками.