Киев планирует эвакуацию жителей Харьковской области

Власти Украины намереваются вывезти жителей 80 населенных пунктов в Харьковской области из-за «угрозы вторжения». Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, эвакуация объявлена на приграничных территориях Дергачевской, Липецкой (село Липцы), Волчанской и Золочевской громад.

В общей сложности, планируется эвакуация населения 80 населенных пунктов.

Власти намереваются вывезти сельчан в безопасные регионы Украины.