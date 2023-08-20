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Киев планирует эвакуацию жителей Харьковской области

Власти Украины намереваются вывезти жителей 80 населенных пунктов в Харьковской области из-за «угрозы вторжения». Об этом пишет РИА «Новости».

Киев планирует эвакуацию жителей Харьковской области
© РИА Новости

По данным агентства, эвакуация объявлена на приграничных территориях Дергачевской, Липецкой (село Липцы), Волчанской и Золочевской громад.

В общей сложности, планируется эвакуация населения 80 населенных пунктов.

Власти намереваются вывезти сельчан в безопасные регионы Украины.

Ранее глава подконтрольной Киеву Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что из Купянского района Харьковской области с 9 августа эвакуированы 204 человека.

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