США призвали Китай прекратить военное и экономическое давление на Тайвань

Американское руководство призвало Пекин прекратить оказывать давление на Тайбэй. Очередные военные учения вокруг острова Китай начал после поездки в Соединенные Штаты вице-президента Тайваня Уильяма Лая.

Представитель Государственного департамента США сделал заявление агентству Reuters, что Вашингтон предлагает Пекину перестать оказывать не только военное, но и дипломатическое, и экономическое давление на остров. Вместо этого было предложено начать с администрацией Тайваня “содержательный диалог”.

В американском ведомстве также добавили, что Белый дом внимательно наблюдает за военными учениями Китая вокруг Тайваня. Данные учения начались после недавнего визита заместителя главы администрации острова Уильяма Лая (Лай Циндэ) в США. Официально политик осуществлял поездку в Парагвай и совершал остановки по пути туда и обратно в Нью-Йорке и Сан-Франциско.

Негативную реакцию КНР вызвали и заявления, высказанные Уильямом Лаем в интервью для западного СМИ. Политик назвал Тайвань суверенным и независимым государством, а также сделал заявление, что остров не подчиняется Китаю и не является его частью.