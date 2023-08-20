Вучич ответил на обвинения в попытке «усидеть на двух стульях»

Президент Сербии Александр Вучич заявил на брифинге, что республика проводит самостоятельную, независимую политику и не пытается «усидеть на двух стульях». Об этом пишет РИА «Новости».

Лидеры западных стран неоднократно обвиняли Вучича в проведении чрезмерно сбалансированной политики, в попытках учитывать при планировании действий интересы как Востока, так и Запада.

Журналисты обратились к сербскому лидеру с просьбой прокомментировать мнение оппонентов о «сидении на двух стульях».

Вучич подчеркнул, что у Белграда есть свой, сербский стул и этим «предметом мебели» он гордится. Он пояснил, что страна обладает суверенитетом и принимает самостоятельные решения.

По его словам, нахождение на европейском пути не мешает руководству республики заботиться о государственных и национальных интересах.