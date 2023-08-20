Президент Республики Сербской сообщил о планах посетить Казань

"Милорад Додик напомнил, что неоднократно встречался с президентом России и выразил свое глубокое уважение к Владимиру Путину . Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины отметил, что готовит свой очередной визит в Российскую Федерацию, в рамках которого с удовольствием посетил бы Казань", - говорится в сообщении пресс-службы.

Минниханов по приглашению венгерской стороны находится в Будапеште, где участвует в мероприятиях по случаю дня образования венгерского государства. Додик в своем приветствии отметил, что, к сожалению, из-за пандемии не было возможности встретиться с главой Татарстана раньше. Он подчеркнул, что, несмотря на ситуацию в мире, Босния и Герцеговина категорически против санкций в отношении России.