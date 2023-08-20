Киев снова заявил о возможной приостановке упрощенного визового режима с Израилем

Киев снова рассматривает возможность приостановки действия упрощенного визового режима с Израилем, рассказал посол Украины в Тель-Авиве Евгений Корнийчук. Об этом пишет The Times of Israel.

Корнийчук отметил, что власти Украины «не потерпят унижения своих граждан при въезде в Израиль».

По словам посла, Киев приостановит действие двустороннего договора о безвизовом режиме между странами в соответствии со статьей 7 межправительственного соглашения.

Дипломат заметил, что Украина прикладывает значительные усилия к тому, чтобы обеспечить безопасность десятков тысяч израильтян, прибывающих на паломничество в Умань.

На фоне этого, добавил он, отсутствие внимание со стороны Тель-Авива к украинцам, приезжающим в Израиль в рамках договора, выглядит «немыслимым».