Зеленский прибыл в Нидерланды для переговоров о поставках истребителей F-16

Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал в социальных сетях, что в воскресенье, 20 августа, прибыл в Нидерланды. Он отметил, что намеревается обсудить с премьер-министром королевства Марком Рютте поставки истребителей F-16 для Украины. Об этом пишет ТАСС.

Зеленский отметил, что намеревается провести с Рютте «предметные переговоры». Он добавил, что в ходе беседы в обязательном порядке затронет вопрос о поставках истребителей.

Глава Украины уточнил, что планирует также обсудить с нидерландским коллегой запланированный на осень 2023 года Глобальный саммит мира, а также так называемую «формулу мира».

В ходе турне по европейским странам Зеленский также посетил Швецию. С властями королевства он обсудил поставки ВСУ истребителей Gripen.

Напомним, что обсуждение поставок истребителей Украине идет второй год. В 2022 году лидеры западных стран исключали отправку военных самолетов Киеву. В 2023 году было принято решение о поставках, но его реализация постоянно откладывается.

Мнения военных экспертов о роли F-16 на ход конфликта существенно различаются. Часть аналитиков полагает, что самолеты этого типа смогут оказать решающее воздействие на ход противостояния.