Зеленский прибыл в Нидерланды для переговоров о поставках истребителей F-16
Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал в социальных сетях, что в воскресенье, 20 августа, прибыл в Нидерланды. Он отметил, что намеревается обсудить с премьер-министром королевства Марком Рютте поставки истребителей F-16 для Украины. Об этом пишет ТАСС.
Зеленский отметил, что намеревается провести с Рютте «предметные переговоры». Он добавил, что в ходе беседы в обязательном порядке затронет вопрос о поставках истребителей.
Глава Украины уточнил, что планирует также обсудить с нидерландским коллегой запланированный на осень 2023 года Глобальный саммит мира, а также так называемую «формулу мира».
В ходе турне по европейским странам Зеленский также посетил Швецию. С властями королевства он обсудил поставки ВСУ истребителей Gripen.
Напомним, что обсуждение поставок истребителей Украине идет второй год. В 2022 году лидеры западных стран исключали отправку военных самолетов Киеву. В 2023 году было принято решение о поставках, но его реализация постоянно откладывается.
Мнения военных экспертов о роли F-16 на ход конфликта существенно различаются. Часть аналитиков полагает, что самолеты этого типа смогут оказать решающее воздействие на ход противостояния.
Другие аналитики, в том числе и западные, уверены, что отправка военных самолетов не поможет ВСУ с учетом отсутствия подготовленных и прошедших боевые действия кадров, необходимой инфраструктуры, сложностей с ремонтом и обслуживанием самолетов.